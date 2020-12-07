Посольство РФ в США обещало оказать консульскую помощь пассажирам "Аэрофлота" в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Российское посольство в США внимательно отслеживает ситуацию с задержанным самолетом авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и при необходимости окажет российским гражданам консульскую помощь. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье на сайте диппредставительства заявлении.

"Посольство Российской Федерации в США внимательно отслеживает ситуацию с задержанным в аэропорту города Нью-Йорк самолетом авиакомпании "Аэрофлот". В случае необходимости окажем российским гражданам консульскую помощь", - подчеркнули дипломаты.

Ранее телеканал Fox News сообщил на своем сайте со ссылкой на представителя полиции города, что пассажиры рейса Москва - Нью-Йорк были эвакуированы из самолета из-за предполагаемой угрозы наличия на борту взрывного устройства. По данным телеканала, в лайнере находились около 250 человек. Как уточнила одна из пассажиров данного рейса в беседе с ТАСС, всех пассажиров и их багаж досматривали в аэропорту с собаками.

Согласно последним данным, предоставленным ТАСС представителем "Аэрофлота", вылет обратного рейса SU103 из Нью-Йорка в Москву ожидается в 23:30 по времени Восточного побережья США (07:30 мск). Прибытие в аэропорт Шереметьево - в 16:43 мск. Источник в генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщил ТАСС, что российские дипломаты следят за развитием ситуации.