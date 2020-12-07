Кабмин наградил глав комитетов Совфеда за активную законотворческую деятельность

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство России отметило сенаторов грамотами и благодарностями за активную законотворческую деятельность. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Как говорится в документе, "за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность" Почетной грамотой правительства РФ награждены председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Благодарность правительства РФ объявлена председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолию Артамонову, председателю комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву, председателю комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову, председателю комитета Совета Федерации по социальной политике Инне Святенко.

За большой вклад в обеспечение законотворческой деятельности Совета Федерации Почетной грамотой правительства РФ награжден руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов, а благодарность кабинета министров объявлена заместителю руководителя аппарата Совета Федерации Екатерине Егоровой.