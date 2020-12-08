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Выборы президента США - 2020
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Рябков заявил, что Россия не контактирует с командой Байдена до официальных итогов выборов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Москва не собирается контактировать с командой Джозефа Байдена до официального оглашения результатов выборов президента США. Об этом во вторник заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы не контактируем с командой Байдена и не будем это делать. Нам надо как минимум дождаться официального подведения итогов выборов президента США, дождаться инаугурации 20 января, а потом будем смотреть, - сказал замглавы МИД России. - Мы не хотим, чтобы злонамеренно настроенные деятели, их немало в Вашингтоне, выискивали поводы для каких-то бесконечных абсолютно безосновательных обвинений в наш адрес". "Поэтому мы спокойно подождем, время терпит, спешить некуда", - отметил Рябков.

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