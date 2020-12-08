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Действующий мэр Сочи Копайгородский примет участие в выборах главы города

Новые выборы главы Сочи пройдут в связи выделением части территории Адлерского района в отдельный городской округ Сириус

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Действующий глава города Сочи Алексей Копайгородский подал необходимые документы для участия в конкурсе по выборам главы города. Об этом он сказал в ходе регионального этапа форума "Территория смысла" в Сочи во вторник.

Ранее сообщалось, что новые выборы мэра Сочи пройдут в связи выделением части территории Адлерского района в отдельный городской округ Сириус, 4 декабря в Сочи прошло заседание конкурсной комиссии, в следующий этап прошли три кандидата.

"Заявку подал, буду участвовать", - сказал Копайгородский, комментируя тему о предстоящих выборах.

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