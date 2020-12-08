Рябков: планы Ирана запустить дополнительные центрифуги не являются позитивным шагом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Намерение Ирана запустить три каскада улучшенных центрифуг IR-2m на подземном заводе по обогащению урана в Натанзе не является позитивным шагом в условиях сложной обстановки вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Постепенный отход Ирана от своих добровольных обязательств в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС) - не новость. Безусловно, данный шаг не добавляет позитива в и без того достаточно сложную и напряженную атмосферу вокруг иранской ядерной программы", - сказал он.

Рябков заявил, что существуют влиятельные силы, заинтересованные в срыве СВПД самим Тегераном.

"Мы обращаемся в том числе и к иранской стороне с призывом не повышать ставки и демонстрировать ответственный подход, но первопричина происходящего в деструктивных действиях, которые не первый месяц ведут США, ну и последние инциденты, о которых уже сказано, тоже говорят сами за себя. Есть влиятельные силы, заинтересованные в срыве СВПД, причем в срыве иранскими руками. Мы считаем, что нужно в этой ситуации проявлять максимальную ответственность", - подчеркнул он, комментируя законопроект Меджлиса (парламента) Ирана о наращивании степени обогащения урана.

1 декабря Меджлис Ирана проголосовал за законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Парламент дал правительству два месяца для отказа от выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.

Законопроект призван обязать правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Между тем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) позволяет Ирану обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет. Кроме того, власти страны должны будут в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо. Также закон предусматривает немедленное возвращение к проекту реконструкции ядерного реактора в Араке, который существовал до подписания ядерной сделки.

Министерская встреча

Рябков сообщил, что параметры министерской встречи, посвященной иранской ядерной программе, согласовываются, она может пройти в декабре.

"Мы в процессе выработки повестки дня, программы этого мероприятия. Сейчас досогласовываем общеприемлемые временные параметры - дату и так далее. Вполне возможно, что до Нового года она состоится", - сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС.

2 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Евросоюз намерен провести министерскую встречу Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе уже в декабре.