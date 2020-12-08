Лавров заявил, что удовлетворен решением суда Турции по задержанным российским журналистам

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил удовлетворение решением турецкого суда освободить задержанных в Стамбуле журналистов российского телеканала НТВ. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

"С российской стороны было выражено удовлетворение решением турецкого суда об освобождении из-под стражи российских журналистов телекомпании НТВ, задержанных на территории Турции 3 декабря этого года", - отметили в дипведомстве.

Стороны рассмотрели еще ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня, в том числе нагорнокарабахское урегулирование. Лавров и Чавушоглу подчеркнули "необходимость продолжения координации усилий двух стран в интересах укрепления режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного центра мониторинга и дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье".

Министры отметили важность возобновления российско-турецких контактов на высоком уровне по мере снижения темпов распространения коронавируса, а также обсудили урегулирование внутриукраинского кризиса. "Подтвердили важность соблюдения достигнутых сторонами конфликта договоренностей, недопустимость провокационных действий, способных привести к обострению ситуации в регионе", - указали на Смоленской площади.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Лавров и Чавушоглу считают необходимым продолжить координацию усилий Москвы и Анкары по укреплению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного центра мониторинга.

"Подчеркнута необходимость продолжения координации усилий двух стран в интересах укрепления режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного центра мониторинга и дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье", - говорится в сообщении российского дипведомства.