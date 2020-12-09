Памфилова: новая цифровая платформа ЦИК сделает избирательную систему более прозрачной

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что комиссия не отказывается от Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", а создает ее современный аналог в качестве новой цифровой платформы, которая позволит сделать избирательную систему более прозрачной.

"Я тут почитала несколько комментариев некоторых оракулов, и кроме недоумения это ничего не вызывает. После того, как мы с вами приняли за основу развитие цифровой платформы в рамках программы "Цифровая экономика", где четко и понятно объясняли, что это современный аналог нашей ГАС "Выборы", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она отметила, что ее "особенно поразили комментарии, что ЦИК отказывается от ГАС "Выборы". "Коллеги, если вы в советские времена ездили на устаревшем "Запорожце", а сейчас почему-то пересаживаетесь на современные виды автомобилей и считаете это нормальным. А мы должны, простите меня, сохраняя лучшее и главное, и безопасность, и многие другие качества, мы должны идти вперед и совершенствовать эту систему", - подчеркнула глава ЦИК.

Она добавила, что также "потряс один из комментариев о том, что ЦИК якобы увлекся цифровизацией, подменяет форму содержанием и теперь вообще нет никаких выборов в стране, и что это теперь сфера обслуг". "Большего абсурда я вообще не слышала. Как раз цифровизация позволяет нам сделать систему более прозрачной, снять барьеры, которые существуют, чтобы у наших избирателей было больше возможностей и право выбора того, что ему удобно, более доступно, чтобы осуществить свое конституционное право", - отметила Памфилова.

"Я считаю, что именно подобные комментаторы демонстрируют свою сервильность, пытаясь угодить и выслужиться перед своими антироссийскими покровителями, закрывая глаза на то, что происходит в тех странах, которые декларируют себя великими демократами", - заключила глава ЦИК.

Центризбирком России на заседании 2 декабря принял за основу концепцию создания новой цифровой платформы, которая должна стать обновленной версией ГАС "Выборы". Как отмечала Памфилова, частично новая платформа будет применяться уже на выборах в 2021 году, а полностью переход на нее планируется в 2022 году.

Дистанционный сбор подписей

Центризбирком продолжит эксперимент по тестированию возможности использования портала государственных услуг для сбора подписей в 2021 году только на региональных выборах, пилотные проекты не затронут выборы депутатов Госдумы. "В рамках подготовки мы будем продолжать эксперимент, расширяя количество пилотных проектов по возможности в определенной части электронного сбора подписей через единый портал госуслуг. Но, к сожалению, это будет осуществляться только параллельно в ходе этой кампании на региональных выборах в ряде регионов", - сказала Памфилова.

Она отметила, что ЦИК "пока не планирует такие эксперименты в федеральном масштабе, поскольку нет законодательного обоснования". "Пока на федеральном уровне такой поправки, такой нормы нет, поэтому мы действуем строго в рамках закона. Такой эксперимент будем осуществлять пока на региональных выборах, но если законодатель сочтет необходимым принять такую поправку, тогда у нас появится возможность этот эксперимент расширять", - подчеркнула глава ЦИК.

В мае этого года Госдума приняла закон о возможности дистанционного сбора подписей избирателей. Им предусматривается возможность сбора подписей избирателей и участников референдума, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума через единый портал государственных и муниципальных услуг. Количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.

Ранее Памфилова предлагала задействовать портал государственных услуг для сбора подписей граждан в поддержку регистрации кандидатов на выборы в РФ. По ее словам, это позволит сократить число "посредников между человеком и его возможностью отдать подпись за того, кого он считает нужным".

Иностранные наблюдатели

Памфилова сообщила, что комиссия готова к работе с международными наблюдателями при подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы в 2021 году. "Что касается международной деятельности. Поскольку у нас предстоит большая федеральная избирательная кампания и у нас есть ряд международных обязательств на основе взаимных договоров и с ОБСЕ, и с другими международными организациями по наблюдению, будем работать с иностранными, международными наблюдателями", - сказала она.

По ее словам, "в отличие от "светочей демократии" ЦИК РФ не запрещает присутствие международных наблюдателей". "В [Cоединенных] Штатах, там, по-моему, 18 штатов вообще не пускают никаких наблюдателей, не говоря о международных. Мы открыты, мы прозрачны, мы ничего не боимся. Мы готовы взаимодействовать, делиться опытом и прислушиваться к мнению неангажированных высокопрофессиональных международных наблюдателей, которые заинтересованы в развитии выборного процесса как в нашей стране, так и других странах", - отметила глава ЦИК.