В СФ обсудят проект конвенции о противодействии вмешательству во внутренние дела

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательства во внутренние дела РФ проведет в начале следующего года мероприятие, посвященное подготовке концепции международной конвенции о противодействии вмешательству во внутренние дела. Об этом сообщил в среду глава комиссии Андрей Климов.

"Мы собираемся в начале года провести специальное мероприятие на эту тему совместно с комитетом Совета Федерации по международным делам", - сказал Климов на пресс-конференции в ТАСС.

Он отметил, что сенаторы предложили разработать такой документ. Климов напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая ранее в Совете Федерации, подтвердил необходимость такого рода работы, высказал свою поддержку парламентариям, однако предупредил, что очень сложно будет ее продвигать. "И это действительно так, потому что многие страны, не все, но достаточно большое количество, несколько десятков, категорически против принятия такого международного документа. В то же время другие страны, такие как Китай, Индия, Южно-Африканская Республика, многие наши партнеры в зоне АСЕАН, в странах СНГ, Латинской Америки с пониманием относятся к этому предложению и готовы с нами взаимодействовать. Наша комиссия сейчас над этим работает", - сказал глава временной комиссии СФ.

По его словам, комиссии предстоит обсудить много вопросов, связанных с информационными технологиями. "Там очень быстро процессы продвигаются, реагировать на них надо так, чтобы по три раза в неделю закон не переделывать. Но в то же время, чтобы не повредить той прогрессивной сути, которая есть в этих технологиях", - отметил Климов.

Он добавил, что комиссия не зациклена на угрозах, исходящих из США. "Есть огромное количество вызовов, на которые надо откликаться. Некоторые ошибочно думают, что Климова заклинило на Вашингтоне. Ничего подобного. Мы угрозу по всем азимутам усматриваем. Это не только про Вашингтон", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что есть большое количество желающих изменить политическую систему РФ, и привел в качестве примера запрещенную в России организацию "Исламское государство", которая хотела превратить РФ "в придаток халифата". "Это тоже вмешательство. Это тоже удары по нашему суверенитету", - сказал Климов.