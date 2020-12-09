ЦИК 16 декабря планирует провести итоговую пресс-конференцию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что после заседания комиссии 16 декабря планируется провести итоговую пресс-конференцию в формате онлайн.

"У нас, скорее всего, 16 декабря будет завершающее заседание в этом году. Надеюсь на это, что мы успеем все сделать, это будет серьезная, объемная повестка. Я хочу дать такое объявление и поблагодарить всех наших журналистов, которые с нами работают", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что сейчас приходится работать в удаленном режиме, поэтому журналисты "были лишены возможности напрямую задавать вопросы". "В связи с этим, завершая этот год, я предлагаю после заседания провести такую виртуальную пресс-конференцию. Готова буду я, мои коллеги ответят на вопросы, которые будут присланы. Приглашаю членов ЦИК и всех желающих. В силу дефицита очного общения, наверное, накопился ряд вопросов, надо ответить и поблагодарить их за совместную работу", - заключила глава ЦИК.