Госдума закрепила права на результаты исследовательских работ в области обороны за Россией

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о закреплении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) за исполнителем государственного контракта за исключением работ, связанных с обороной и безопасностью.

Документ является частью другого большого законопроекта, направленного на модернизацию Гражданского кодекса, который был принят в первом чтении еще в 2012 году. Положения конкретно этой части обсуждались с представителями Роспатента, Минобороны, Роскосмоса, ФСО, Службы внешней разведки, Росгвардии, Верховного суда РФ, Росатома, Ростеха.

Как пояснил ранее журналистам глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "до настоящего времени прямо не урегулирован вопрос о приоритете закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по государственным и муниципальным контрактам, за Российской Федерацией и другими публично-правовыми образованиями". В связи с этим закрепленные за РФ права не всегда используются надлежащим образом.

В основу закона положена модель, согласно которой исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения НИОКР, принадлежат исполнителю государственного контракта за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Если исследовательская деятельность была непосредственно связана с обороной и безопасностью, исключительные права на ее результаты по общему правилу принадлежат РФ в лице силовых ведомств. При этом в случаях и порядке, определенных президентом РФ, права могут закрепляться сразу за исполнителем.

Если работодатель, получивший патент на служебное изобретение, решит прекратить его действие досрочно, то он должен будет об этом уведомить автора-работника, которые создал такой объект. Работник в свою очередь сможет потребовать безвозмездной передачи патента. Отказ работодателя может быть обжалован в суде. Авторам также могут быть переданы патентные права в случае, если правообладатель вообще не начал использовать изобретение.

В то же время законом предусмотрена норма о том, что по требованию госзаказчика автор обязан предоставить ему безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование результата интеллектуальной деятельности для государственных нужд. Также, по словам Крашенинникова, из Гражданского кодекса "исключается спорная глава 77 о единых технологиях, вызывавшая острые дискуссии в ведомствах и противоречивую судебную практику". Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года.