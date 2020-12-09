Рябков назвал недобросовестной конкуренцией угрозы санкциями за покупку оружия у РФ и КНР

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. США демонстрируют недобросовестную конкуренцию, заявляя о готовности ввести санкции против стран, приобретающих оружие у России или Китая. Об этом в среду заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это повторяется изо дня в день. Люди, которые все это тиражируют и разносят по миру, изобличают себя в качестве, во-первых, апологетов абсолютно недобросовестной конкуренции. И на этом рынке тоже, хотя не только на этом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Во-вторых, демонстрируют, что они полностью погрязли в представлениях о том, что современный мир - это мир соперничества великих держав. Это мир, где нужно не договариваться, не решать общие проблемы, а просто диктовать свою волю, шантажировать, запугивать всех вокруг", - отметил Рябков.

Как подчеркнул замглавы МИД РФ, "время этих людей пройдет". "Мы будем работать над тем, чтобы это время приблизить", - заключил он.

Ранее во вторник помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил о том, что страны, приобретающие системы вооружений у России и Китая, рискуют подвергнуться американским санкциям.