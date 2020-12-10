Медведев проведет онлайн-прием граждан

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в четверг проведет онлайн-прием граждан в рамках традиционной декады приемов, приуроченной ко дню рождения партии.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Единой России", "подобные приемы проводятся регулярно, последний прошел в конце октября". "На нем в числе прочих были рассмотрены вопросы доступности препаратов для лечения коронавируса, поддержки занятости в условиях пандемии, выплаты социальных пособий", - напомнили в партии.

Участие в приеме примет также секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Приемы граждан, приуроченные к отмечавшемуся 1 декабря 19-летию "Единой России", проходят с 1 по 10 декабря на площадках региональных и местных общественных приемных председателя партии. По данным пресс-службы "Единой России", за девять дней декады приемов было принято почти 77 тыс. человек. "Большинство вопросов, в решении которых жителям необходима помощь, носят социальный характер: это поддержка врачей, обеспечение лекарствами, проблемы ЖКХ и благоустройства. Многим заявителям удалось решить свою проблему оперативно", - сообщили в партии.

Впервые единый день приемов по случаю дня рождения "Единой России" прошел в 2013 году, тогда в приемные обратились более 22 тыс. граждан. С тех пор ежегодно стали проводиться дни, недели и декады приемов. Изначально они проходили в общественных приемных председателя партии, затем стали использоваться дополнительные площадки, в том числе в социальных учреждениях. Участие в приемах принимают представители руководства партии, депутаты всех уровней, специалисты профильных министерств и ведомств, представители правозащитного центра единороссов, руководители партийных проектов, а также организаций - партнеров "Единой России", в том числе Ассоциации юристов России, "Опоры России", "Деловой России". Открылась декада приемов встречами губернаторов - секретарей 16 региональных отделений "Единой России" с гражданами.

Как поясняла ранее руководитель комиссии президиума генсовета по работе с обращениями граждан к председателю партии Жанна Одинцова, каждый день декады приемов посвящается определенной тематике. Так, 2 декабря рассматривались социально значимые вопросы, 10 декабря в центре внимания будет защита трудовых прав граждан.