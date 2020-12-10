ВЦИОМ: декларируемое голосование за "Единую Россию" составляет на начало декабря 32%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 30% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), готовы на выборах поддержать партию "Единая Россия". Это следует из материалов исследования ВЦИОМ, которые были представлены в четверг руководителем практики политического анализа ВЦИОМ Михаилом Мамоновым на круглом столе "Единая Россия" накануне выборов 2021. Текущие позиции, вызовы и проблемы, возможные стратегии и результаты", организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).

Согласно этим материалам, на 2 декабря декларируемое голосование за "Единую Россию", то есть уровень готовности голосовать за эту партию, составляет 32%. В то же время, свидетельствует опрос, декларируемый респондентами уровень голосования за КПРФ составляет 14%, ЛДПР - 11%, "Справедливую Россию" - 6%. Таким образом, в общей сложности за парламентскую оппозицию на данный момент готовы проголосовать 31% респондентов ВЦИОМ, то есть в сумме меньше, чем за "Единую Россию".

"Надо сказать, что показатель 32% - это стабильный показатель, в течение этого года мы фиксировали некоторые колебания [рейтинга], но они, как правило, не превышали погрешности, поэтому можем говорить о сформированности и стабильности электоральных позиций на конец текущего года", - пояснил Мамонов.

Основы поддержки и критики

По словам представителя ВЦИОМ, принципиальным и самым важным элементом поддержки партии является ее масштаб. "Ее признавали ведущей, самой многочисленной, самой значительной партией в электоральном пространстве", - пояснил он. На втором месте в числе положительных характеристик у респондентов ВЦИОМ "оказалось, что она ["Единая Россия"] - партия президента, реализует его курс", на третьем - "одобрение в целом позиции партии", на четвертом - "стабильность и надежность", уточнил Мамонов. Что касается критики, то здесь, по его оценке, существует "стереотипное представление о персональном составе". "Три базовых негативных характеристики: олигархи, много чиновников и карьеристов", - отметил эксперт ВЦИОМ.

Среди достижений "Единой России", по информации Мамонова, называются "обеспечение стабильности в стране в различных вариациях и реализация социальных программ", а среди промахов - "тоже социальные программы, прежде всего, пенсионная реформа, недостаточная борьба с бедностью". В целом, констатировал он, "те проблемы, что есть у власти, претензии, которые россияне предъявляют власти, они переносят на "Единую Россию".

Что касается портрета электората партии, то "на первом месте это патриотически настроенные граждане, на втором месте - бюджетники, на третьем - пенсионеры", сообщил Мамонов, добавив, что пенсионеры являются "самой массовой электоральной группой поддержки "Единой России".

По оценке Мамонова, первое и самое важное, что ждут граждане от "Единой России", - "преодоление дистанции между населением и партией". "На втором месте проблема здравоохранения. То есть люди ожидают, что партия в ближайшее время сфокусирует свои усилия на решении проблем здравоохранения", - пояснил он. Третья группа запросов, по его словам, связана с повышением уровня жизни населения. "Речь идет о запросах на экономическое развитие, экономическую поддержку населения", - заключил представитель ВЦИОМ.

Исследования ВЦИОМ были проведены 2-4 декабря методом телефонного интервью среди 1 600 респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность не превышает 2,5%.