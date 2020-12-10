Путин подписал 17 законов, принятых в развитие поправок в конституцию

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал уже 17 законов, которые были разработаны и приняты парламентом в развитие внесенных в конституцию поправок. Об этом сообщил в четверг сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников во время презентации своей книги "История отечественных конституций".

"Мы с коллегами по рабочей группе, которая теперь преобразована в рабочую группу по мониторингу введения в действие поправок в законодательные акты РФ, участвуем в подготовке целого ряда законов. Могу сказать, что на сегодняшний день принято и подписано президентом уже 17 законов во исполнение конституционных положений", - сказал Крашенинников.

Он также добавил, что 9 декабря в окончательном, третьем чтении было принято еще четыре федеральных закона в развитие поправок в основной закон.

"Всего 16 законов было внесено президентом и пять сопредседателями рабочей группы", - добавил он.