Депутаты Горсобрания Сочи избрали главой города действующего мэра Копайгородского

СОЧИ, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Городского собрания Сочи в четверг выбрали действующего мэра Алексея Копайгородского главой муниципального образования городской округ город-курорт Сочи. Выборы проводились в связи выделением части территории Адлерского района в отдельный городской округ Сириус.

"По итогам голосования главой Сочи стал действующий мэр города Сочи Алексей Копайгородский. Депутаты поддержали его кандидатуру единогласно" - говорится в сообщении на сайте администрации Сочи.

Руководитель конкурсной комиссии, директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Александр Топалов сообщил ТАСС, что необходимость проведения выборов возникла в связи с преобразованием муниципального образования город-курорт Сочи путем разделения его на два самостоятельных муниципальных образования: городской округ город-курорт Сочи и городской округ Сириус.

"Столь единодушная поддержка обусловлена объективными причинами. За год работы действующий глава города добился очень серьезных результатов. Ускорились темпы по благоустройству, по обновлению городской инфраструктуры, улучшению качества городской среды. Благодаря грамотному и активному взаимодействию с краевыми и федеральными структурами Сочи вышел в ряд программ софинансирования, начато строительство ряда новых социальных объектов, ожидаем начала реализации ряда масштабных проектов в сфере ЖКХ", - приводятся в сообщении на сайте слова председателя Горсобрания Сочи Виктора Филонова

Конкурс на должность главы города-курорта был объявлен 9 июля и проводился в два этапа. По результатам первого этапа конкурса было принято решение о допуске ко второму пятерых из шести конкурсантов. По итогам второго этапа, проведенного в форме индивидуального собеседования, было принято решение о регистрации и представлении в Горсобрание списка из трех кандидатов.

35-летний Копайгородский возглавляет Сочи с сентября 2019 года. Он поблагодарил депутатов Городского Собрания Сочи за оказанное доверие, отметив, что предстоит большая работа по дальнейшему социально-экономическому развитию курорта.

"Для меня это не только большая честь, но и огромная ответственность за поступательное развитие города Сочи, за сохранение и преумножение его достижений. Главным приоритетом своей работы считаю повышение качества жизни сочинцев, защиту их законных прав и интересов, заботу о каждом жителе города", - приводятся в сообщении слова главы города.

О Сириусе

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение.

25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты.

Осенью депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Госдума в среду приняла в третьем - окончательном - чтении проект закона о федеральной территории. Это первый закон о федеральной территории, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции.

Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого планируется поэтапная организация функционирования федеральной территории "Сириус", - до 31 декабря 2025 года. До 1 февраля 2021 года президент РФ назначит временно исполняющего обязанности главы федеральной территории, который сформирует ее администрацию. Первые выборы членов Совета должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года.

Федеральная территория "Сириус" будет экономически самостоятельной, у нее будет собственный бюджет, а также собственное имущество и имущественные права, в том числе передаваемые ей Российской Федерацией, Краснодарским краем, городом Сочи, в отношении которых органы публичной власти федеральной территории "Сириус" осуществляют полномочия собственника. Бюджет федеральной территории "Сириус" начнет формироваться с 2022 года.