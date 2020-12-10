Захарова: западные амбиции не позволяют окончательно решить вопрос деколонизации

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Процесс деколонизации нельзя считать завершенным из-за стремления бывших метрополий сохранить свое влияние в новых условиях. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы вынуждены констатировать, что, хотя большинство колониальных территорий к сегодняшнему дню получило независимость, этот процесс нельзя считать завершенным. В мире по-прежнему насчитывается 17 несамоуправляющихся территорий с населением более 1,5 млн. человек, которые так и не смогли реализовать свое неотъемлемое право на самоопределение, в том числе по причине сохранения имперских амбиций у бывших метрополий, - сказала она. - В процессе деколонизации давно была бы поставлена точка, если бы не искаженная трактовка узкой группой западных стран основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН".

Как отметила Захарова, утверждение о том, что оставшиеся несамоуправляющиеся территории не смогут выжить в качестве независимых государств или что их нынешний статус отвечает воле коренного населения, далеко не всегда соответствует действительности. "Мы убеждены, что жители указанных территорий обладают неотъемлемым правом самостоятельно определять свое будущее", - подчеркнула она.

Дипломат также указала, что многие западные партнеры РФ, которые имеют исторические связи с Африканским континентом, предпочитают не вспоминать о прошлом, не допускать какого-либо серьезного анализа этих вопросов. "Мы считаем недопустимым забывать о трагическом периоде колониализма, равно как и закрывать глаза на неоколониальную практику, она продолжается и по сей день", - заключила официальный представитель МИД РФ.

В списке ООН значатся 17 несамоуправляющихся территорий. Это Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Фолклендские (Мальвинские) острова, Монтсеррат, остров Св. Елены, острова Теркс и Кайкос, Гибралтар, остров Питкэрн, управляемые Великобританией; Виргинские острова, Гуам, Американское Самоа, зависимые от США; Новая Каледония и Французская Полинезия, находящиеся в подчинении Франции; Токелау - под управлением Новой Зеландии; Западная Сахара, часть которой контролирует Марокко, часть - Фронт освобождения ПОЛИСАРИО, отстаивающий права и независимость коренного населения (здесь провозглашена Сахарская Арабская Демократическая Республика, САДР).

Специальный комитет по деколонизации следит за ситуацией на этих территориях и содействует им в достижении самоуправления. По данным ООН, на этих землях проживают не более 2 млн человек (в целом в 1945 г. на территориях, находившихся в колониальной зависимости, насчитывалось примерно 750 млн человек, почти треть населения мира). Согласно резолюции ГА ООН от 6 декабря 1999 г., управляющие державы должны принимать меры для защиты прав этих народов на природные ресурсы и землю, а также на установление и осуществление контроля над освоением этих ресурсов и предпринимать необходимые шаги для защиты их имущественных прав. Кроме того, управляющие державы должны обеспечивать их политический, экономический и социальный прогресс.