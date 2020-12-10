Захарова: Россия солидарна с приоритетами Италии в G20, в том числе по борьбе с пандемией

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия разделяет цели Италии в "двадцатке" по вопросам борьбы с пандемией и восстановления мировой экономики, а также настроена на скорейшее обеспечение всеобщего доступа к вакцине от коронавирусной инфекции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Солидарны с итальянскими партнерами в том, что сейчас главное: остановить пандемию, вновь поставить мировую экономику на прочные рельсы уверенного, сбалансированного и инклюзивного роста на базе межгосударственных договоренностей и многосторонних механизмов, - отметила Захарова. - Мы разделяем приоритеты итальянского председательства в Группе двадцати в 2021 году, они сформулированы так: люди, планета, процветание. Отмечаем особую актуальность укрепления систем здравоохранения в контексте угрозы пандемии".

Официальный представитель МИД РФ указала на необходимость продолжать работу в целях эффективной реализации Парижского соглашения, повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года. "Настроены на скорейшее обеспечения всеобщего доступа к вакцине против коронавируса, дальнейшего наращивания научно-технической, производственной кооперации в этой сфере на базе российских разработок, включая поставки в ближайшее время отечественного препарата "Спутник V", - добавила она.

Испытание на прочность

Дипломат отметила, что председательство к Италии перешло в чрезвычайно сложный период, когда международная солидарность проходит испытание на прочность. "Необходим скоординированный ответ на глобальные вызовы. Группа двадцати создавалась как действенный механизм для преодоления кризисов мировой экономики", - подчеркнула она.

Захарова напомнила, что коронавирус уже унес жизни тысяч людей и привел к росту безработицы. "На карту поставлен многолетний прогресс в области устойчивого развития, в том числе в таких ключевых областях как борьба с бедностью и голодом", - добавила она.

Дипломат отметила, что восстановление мировой экономики будет нуждаться в рациональном использовании всех источников энергии, повышении их ресурсоэффективности и экологичности.

По ее словам, Россия придает ключевое значение восстановлению функционирования глобальных производственно-сбытовых цепочек и открытого характера международной торговли. "В этой связи отмечаем очевидную востребованность выдвинутой в марте текущего года президентом России инициативы о введении в торговле товарами первой необходимости зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций", - добавила Захарова.

По ее словам, Россия нацелена на продолжение взаимодействия в "двадцатке" по таким актуальным темам, как укрепление потенциала и необходимая реформа ключевых глобальных институтов, таких как МВФ, ВТО, ВОЗ, в том числе в интересах повышения роли стран с формирующимися экономиками в их механизмах управления.

Отметила дипломат и совпадающие позиции по международной антикоррупционной повестке. "Ключевым приоритетом воспринимаем продвижение в следующем году российской инициативы по защите прав потребителей в цифровой экономике, которая может внести значительный вклад в эту работу в рамках Группы двадцати, Организации экономического сотрудничества и развития", - заключила Захарова.