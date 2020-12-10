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Заседание Госсовета может пройти 23-24 декабря

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что тема дистанционного образования должна быть главной на Государственном совете

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Заседание Государственного совета может пройти 23 или 24 декабря, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Государственный совет будет, видимо, 23-го или 24-го, я с руководством страны разговаривал", - сказал он на круглом столе по дистанционному образованию, проходящему в Госдуме в четверг.

"Мы будем от имени вашего и нашего круглого стола, всех регионов настаивать, чтобы эта тема [дистанционного образования] была главной на этом Государственном совете", - добавил политик.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссия
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