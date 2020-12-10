Лавров заявил, что расширение СБ ООН должно происходить за счет развивающихся стран

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Реформа Совета Безопасности ООН должна обеспечить большую представленность стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в режиме видеоконференции.

"Мы убеждены, что для того, чтобы этот орган стал более представительным, необходимо повысить в нем представленность развивающихся стран Азии, Латинской Америки и Африки", - сказал он.

По словам министра, только такой подход обеспечит добавленную стоимость к реформе Совета Безопасности ООН. "Все остальное, конечно же, подлежит обсуждению, но едва ли увеличение представительства Запада в Совбезе поможет обеспечить дополнительное разнообразие мнений в этом центральном органе, отвечающем за мир и безопасность на планете", - добавил Лавров.

Саммит "пятерки" СБ ООН

Министр иностранных дел также сообщил, что Россия занимается согласованием концепции саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН и вероятных итогов такой встречи.

"Одно из проявлений нашей линии - это инициатива президента [России Владимира] Путина провести саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы они, осознав свою ответственность по Уставу ООН, эту ответственность реализовали. Как минимум постарались посмотреть, что можно сделать для того, чтобы напряженность мы стали совместно разряжать и понижать", - сказал он.

Лавров напомнил, что принципиальное согласие на это мероприятие было получено от всех руководителей государств - постоянных членов СБ, однако коронавирусная пандемия вмешалась в согласование конкретных сроков проведения этого мероприятия. "Тем не менее мы этим занимаемся, согласовываем концепцию и вероятные итоги такой встречи в верхах", - подчеркнул он.

По словам Лаврова, у Запада есть инициатива так называемого эффективного мультилатерализма, которая обыкновенно противопоставляется многосторонности в рамках ООН. "Есть и тенденции к тому, чтобы вот этот мультилатерализм - об этом тоже можно более подробно поговорить - понимать как необходимость вернуться к евроатлантической солидарности без каких-либо изъятий. Мы это наблюдаем", - добавил он.

"Считаю, что гораздо более позитивных и устойчивых результатов можно добиться через все-таки объединение усилий на основе Устава ООН, на основе соблюдения его норм и принципов. Мы это отстаиваем последовательно", - указал министр.

3 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Эту инициативу поддержали все остальные государства "пятерки" - Великобритания, Китай, США и Франция.