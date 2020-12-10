Лавров: Россия продолжает согласовывать концепцию саммита "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия занимается согласованием концепции саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН и вероятных итогов такой встречи. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в режиме видеоконференции.

"Одно из проявлений нашей линии - это инициатива президента [России Владимира] Путина провести саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы они, осознав свою ответственность по Уставу ООН, эту ответственность реализовали. Как минимум постарались посмотреть, что можно сделать для того, чтобы напряженность мы стали совместно разряжать и понижать", - сказал он.

Лавров напомнил, что принципиальное согласие на это мероприятие было получено от всех руководителей государств - постоянных членов СБ, однако коронавирусная пандемия вмешалась в согласование конкретных сроков проведения этого мероприятия. "Тем не менее мы этим занимаемся, согласовываем концепцию и вероятные итоги такой встречи в верхах", - подчеркнул он.

По словам Лаврова, у Запада есть инициатива так называемого эффективного мультилатерализма, которая обыкновенно противопоставляется многосторонности в рамках ООН. "Есть и тенденции к тому, чтобы вот этот мультилатерализм - об этом тоже можно более подробно поговорить - понимать как необходимость вернуться к евроатлантической солидарности без каких-либо изъятий. Мы это наблюдаем", - добавил он.

"Считаю, что гораздо более позитивных и устойчивых результатов можно добиться через все-таки объединение усилий на основе Устава ООН, на основе соблюдения его норм и принципов. Мы это отстаиваем последовательно", - указал министр.

3 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Эту инициативу поддержали все остальные государства "пятерки" - Великобритания, Китай, США и Франция.