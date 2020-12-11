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Кабмин не поддержал проект ЛДПР об ужесточении требований к кандидатам в президенты РФ

В правительстве считают, что установленный сейчас перечень сведений о кандидате является исчерпывающим

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ дало отрицательный отзыв на внесенный депутатами от ЛДПР еще в марте 2018 года законопроект об ужесточении требований для регистрации президентов России, включая необходимость прохождения срочной военной службы и предоставление справки об отсутствии ряда заболеваний. Текст отзыва опубликован в думской электронной базе.

В отзыве кабмина указано на позицию Конституционного суда от 2016 года, согласно которой правила выдвижения кандидата и набор сведений о себе, предоставляемых в соответствующую избирательную комиссию, должны "отвечать вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям правовой определенности и не носить характер избыточных, чрезмерных ограничений, создающих, вопреки конституционному принципу равенства, произвольные препятствия в реализации пассивного избирательного права".

"Законодатель, как неоднократно подчеркивал Конституционный суд Российской Федерации, обязан учитывать, что вводимые им ограничения конституционных, в том числе избирательных, прав и свобод должны быть как юридически, так и социально обоснованы", - говорится в отзыве. В правительстве считают, что установленный сейчас перечень сведений о кандидате является исчерпывающим, поэтому действующее регулирование "не требует изменений".

"На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в тексте.

Авторы законопроекта во главе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским предлагали установить ряд требований и ограничений в отношении кандидата на должность президента РФ, таких как представление сведений об отсутствии обстоятельств, препятствующих оформлению допуска к государственной тайне, об отсутствии заболеваний, перечень которых будет утверждаться соответствующим федеральным органом исполнительной власти, прохождение военной службы по призыву или же обоснование причин освобождения от нее.

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