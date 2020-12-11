Крашенинников призвал субъекты РФ к системной работе по поправкам в развитие конституции

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Работа по изменению регионального законодательства вследствие поправок к Конституции РФ должна вестись системно, некоторые вопросы необходимо решать быстрее. Об этом в пятницу заявил сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Я хочу воспользоваться возможностью и обратиться к субъектам РФ. Как мы знаем, в субъектах идет работа по поправкам в конституции и уставы. Но я бы хотел все-таки сказать, что она также должна быть системной. У нас есть вопросы, которые, наверное, нужно быстрее решать", - сказал парламентарий на заседании рабочей группы.

Депутат выразил готовность рабочей группы оказать помощь регионам в случае необходимости.

"Если сочтете необходимым, мы тоже готовы посмотреть уставы, конституции без спешки, не фрагментарно, а системно", - обратился он к представителям субъектов РФ.

Как в свою очередь сообщил сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, на следующей неделе на заседании президиума Совета законодателей будет обсуждаться тема изменения регионального законодательства в соответствии с новыми положениями конституции.