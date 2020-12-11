Клишас заявил,что ближайшее заседание Госсовета пройдет с учетом принятого закона

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ближайшее заседание Государственного совета РФ пройдет с учетом принятого профильного федерального закона, сообщил в пятницу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Госсовет, конечно, должен пройти с учетом принятого закона", - пояснил парламентарий журналистам.

При этом он не стал отвечать на вопрос о необходимости нового указа президента РФ для его проведения. "Это вопрос к ГПУ [Государственно-правовому управлению президента РФ]", - подчеркнул Клишас.

Совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, подпишет ли президент РФ к этому сроку указ о новом составе Госсовета, Песков сообщил: "Подпишет президент или нет, я вам не могу сказать".

Закон о Госсовете был подписан главой государства 8 декабря. Согласно документу, Госсовет - конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.