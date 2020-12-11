Путин поручил МИД поднять вопросы защиты чувств верующих на международных площадках

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ до 1 марта 2021 года инициировать обсуждение на международном уровне вопросов предотвращения оскорбления чувств верующих. Об этом говорится в опубликованном в пятницу перечне поручений по итогам встречи с представителями религиозных объединений, которая прошла 4 ноября.

"МИДу России инициировать обсуждение на международных площадках вопросов, касающихся предотвращения действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих и разжигание межрелигиозной вражды и конфликтов на религиозной почве, а также рассмотреть возможность заключения международных соглашений и (или) принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по таким вопросам", - говорится в документе.

Ранее в ходе встречи с представителями религиозных конфессий Путин назвал хорошей идеей призвать на площадке ООН другие страны принять законодательство, защищающее чувства верующих, и пообещал дать МИД РФ поручение проработать этот вопрос.

С соответствующей идеей к главе государства обратился председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев. Он напомнил, что в России действует закон, запрещающий оскорблять чувства верующих.