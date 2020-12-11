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Пандемия COVID-19

Лавров и глава МИД ЮАР обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией

В МИД добавили, что отдельный акцент в разговоре главы ведомств сделали на вопросах взаимодействия двух стран на площадке ООН

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу по телефону с главой МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор перспективы двусторонних отношений, в том числе борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, в том числе в контексте сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора министров.

В МИД добавили, что отдельный акцент сделан на вопросах взаимодействия двух стран на площадке ООН, в том числе в контексте декабрьского председательства Претории в Совете Безопасности и отмечаемого в декабре 60-летия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

В среду министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе в специальном телеобращении заявил, что в республике началась вторая волна коронавирусной инфекции. В ЮАР на этот момент выявлено наибольшее число заразившихся и умерших среди всех государств Африки - 821 889 и 22 432 соответственно. В стране действует режим общенационального бедствия, сохраняется комендантский час.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЮАРРоссияПандемия COVID-19
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