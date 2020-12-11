Захарова заявила, что в очередности визитов главы МИД Сирии в Иран и РФ нет подтекста

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Очередность рабочих визитов главы МИД Сирии Фейсала Микдада в Иран и Россию не имеет политического значения. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Дипломат пояснила, что министр иностранных дел и по делам мигрантов Сирии выразил пожелание посетить Россию с рабочим визитом сразу после вступления в должность. "Это было естественно с учетом стратегического, союзнического характера наших двусторонних отношений. И тогда оперативно договорились об организации визита Фейсала Микдада в Россию в ближайшие удобные для обеих сторон сроки. Однако впоследствии из-за изменений в рабочем графике министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова по нашей инициативе этот визит был перенесен на другую дату. Теперь ждем Фейсала Микдада в Москве 16 декабря", - отметила она.

"Поэтому не стоит искать политического подтекста там, где его изначально не было и быть не могло", - подчеркнула Захарова.

7 декабря глава сирийского дипведомства провел переговоры в Тегеране.