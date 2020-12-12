Глава ОЗХО не смог ответить в СБ ООН на вопросы постпреда России

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас не смог в ходе открытого заседания Совета Безопасности (СБ) ООН ответить на обращенные ему вопросы российского постпреда Василия Небензи.

"Отвергаем спекуляции и политические кампании, которые, к сожалению, все чаще отравляют работу ОЗХО", - отметил российский постпред, выступая в пятницу на проходящей в видеоформате встрече СБ по вопросу уничтожения химоружия в Сирии.

Небензя обратился к главе ОЗХО с восьмью вопросами, специально огласив их на английском языке, "чтобы ничего не затерялось при переводе". В частности, вопросы касались "двойных стандартов организации при расследовании инцидента в Алеппо", методов работы технического секретариата, которые основаны на принципе highly likely ("весьма вероятно" в переводе с английского), отличия подходов ОЗХО к работе в Сирии в сравнении с другими странами, в том числе Ливией.

Постпред РФ также поинтересовался у Ариаса, собирается ли он провести встречу со специалистами, проводившими независимое расследование предполагаемых химатак в Думе и пришедших к противоположным от ОЗХО выводам.

Тем не менее в ходе открытой для трансляции части заседания все эти вопросы остались без ответа. Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский назвал такую ситуацию скандальной. "После того как мы озвучили четкие вопросы к гендиректору ОЗХО в открытом формате, председательствующий [в декабре в СБ ООН] постпред ЮАР под явным давлением решил не предоставлять гендиректору слово для ответа в открытом формате", - написал он в пятницу в своем Twitter.

"Это еще более негативно скажется на уровне доверия к ОЗХО, - полагает он. - После такого скандала никто больше не поверит в сказки западных стран о происходящем в Сирии".