Путин поздравил президента Туркмении с годовщиной принятия резолюции о нейтралитете страны

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова по случаю 25-летней годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"В России с уважением относятся к проводимой вашей страной миролюбивой внешней политике, направленной на расширение конструктивного международного сотрудничества. Туркменистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, вносит значительный вклад в укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - подчеркнул президент.

Путин выразил уверенность, что стратегическое партнерство между странами отвечает интересам народов.

"От души желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем гражданам Туркменистана - благополучия и процветания", - добавил президент.