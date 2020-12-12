{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил президента Туркмении с годовщиной принятия резолюции о нейтралитете страны

Президент России выразил уверенность, что стратегическое партнерство между странами отвечает интересам народов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова по случаю 25-летней годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"В России с уважением относятся к проводимой вашей страной миролюбивой внешней политике, направленной на расширение конструктивного международного сотрудничества. Туркменистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, вносит значительный вклад в укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - подчеркнул президент.

Путин выразил уверенность, что стратегическое партнерство между странами отвечает интересам народов.

"От души желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем гражданам Туркменистана - благополучия и процветания", - добавил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
Лавров заявил, что Европа подает сигналы, что не может претендовать на самостоятельность
Министр иностранных дел России отметил, что "европейцы все больше говорят, что им хочется восстановления евроатлантической солидарности"
Читать полностью