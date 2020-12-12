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Кабмин утвердил план инвентаризации используемых госорганами информационных систем

По результатам инвентаризации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций должно в начале апреля представить в правительство проект доклада президенту о результатах выполнения поручения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план инвентаризации информационных ресурсов и систем, которые используют госорганы.

"Правительство в рамках поручения президента запускает инвентаризацию информационных ресурсов и систем, которые используют госорганы. Она поможет оценить и оптимизировать расходы на инфраструктуру, обеспечить ее соответствие требованиям о защите информации, наладить регистрацию и учет", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте правительства.

Инвентаризация коснется федеральных и региональных ведомств, их подведомственные учреждения и предприятия, а также государственные внебюджетные фонды. Специально назначенный уполномоченный будет отвечать за выполнение этой работы в каждом из них.

"Для проведения инвентаризации планируется задействовать государственную информационную систему координации информатизации. В нее госведомства будут выгружать сведения об используемых IТ-ресурсах, включая данные о выполнении требований к защите информации и об оформлении прав на использование компонентов, являющихся объектами интеллектуальной собственности. Конкретные перечень и состав этой информации утвердит межведомственная рабочая группа. Предполагается, что в ее состав войдут в том числе представители Минцифры, Минфина, Счетной палаты, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю", - сообщает пресс-служба

По результатам инвентаризации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ должно в начале апреля представить в правительство проект доклада президенту о результатах выполнения поручения, а также предложения по дополнительным мерам регулирования в сфере приобретения, использования и учета информационных ресурсов и систем.

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