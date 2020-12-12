Захарова: Лавров обсуждал с делегацией АдГ проблему оправдания преступлений нацизма

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с делегацией германской оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" 8 декабря подчеркнул, что Москва осуждает любые усилия по умалению преступлений нацистов против человечности и героизации нацистских преступников. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, размещенном на сайте дипведомства.

"Это не соответствует действительности", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать информацию, что в ходе встречи с делегацией партии "Альтернатива для Германии" 8 декабря в Москве руководством МИД России не поднимался вопрос о линии этой партии на оправдание военной агрессии третьего рейха и преступлений нацизма.

"В ходе состоявшейся беседы с делегацией "Альтернативы для Германии" министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул неприятие и осуждение нами любых усилий, нацеленных на умаление преступлений, совершенных нацистами против человечности, обеление злодеяний национал-социализма и героизацию нацистских преступников", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, внимание депутатов также было привлечено к проблематике выплат индивидуальных компенсаций блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности.

"Представители АдГ проявили понимание высказанных нами оценок. Говорили о важности сохранения исторической памяти о событиях тех лет, должного содержания советских военных захоронений в Германии. В ходе визита делегация АдГ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - добавила она.