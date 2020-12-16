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Пандемия COVID-19

Чижов считает локдауны в Европе следствием недисциплинированности населения

По мнению постпреда РФ при ЕС, число заболевших резко возросло из-за сезона отпусков, открытия учебных заведений и мест общественного питания

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Европе и связанные с этим жесткие ограничительные меры объясняются недисциплинированностью населения. Такое мнение выразил в среду на онлайн-брифинге постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

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"Есть страны, которые буквально захлестнуло второй волной, есть страны, где ситуация с первой волной была хуже, а сейчас немного поприличнее. Я думаю, что главная причина - та же, что у нас, а именно недисциплинированность, - сказал Чижов, комментируя ситуацию с введением локдаунов в странах Европы. - Если помните, минувшим летом, когда казалось, что второй волны может и не быть, когда ситуация стабилизируется, улучшается, народ расслабился".

Как обратил внимание дипломат, на рост числа заболеваний серьезное влияние оказали летний сезон отпусков, открытие учебных заведений и мест общественного питания.

"Накануне Рождества, которое большая часть христианского мира празднует 25 декабря, естественно, власти напрягаются, потому что ослабление ограничительного режима в эти праздники чревато тем, что вторая волна резко перейдет в третью", - констатировал Чижов.

Теги
РоссияЧижов, Владимир АлексеевичПандемия COVID-19
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