Чижов считает локдауны в Европе следствием недисциплинированности населения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Европе и связанные с этим жесткие ограничительные меры объясняются недисциплинированностью населения. Такое мнение выразил в среду на онлайн-брифинге постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Есть страны, которые буквально захлестнуло второй волной, есть страны, где ситуация с первой волной была хуже, а сейчас немного поприличнее. Я думаю, что главная причина - та же, что у нас, а именно недисциплинированность, - сказал Чижов, комментируя ситуацию с введением локдаунов в странах Европы. - Если помните, минувшим летом, когда казалось, что второй волны может и не быть, когда ситуация стабилизируется, улучшается, народ расслабился".

Как обратил внимание дипломат, на рост числа заболеваний серьезное влияние оказали летний сезон отпусков, открытие учебных заведений и мест общественного питания.

"Накануне Рождества, которое большая часть христианского мира празднует 25 декабря, естественно, власти напрягаются, потому что ослабление ограничительного режима в эти праздники чревато тем, что вторая волна резко перейдет в третью", - констатировал Чижов.