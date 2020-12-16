Захарова: все заявления по Карабаху должны быть нацелены на полноформатное урегулирование

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Все заявления, касающиеся Нагорного Карабаха, звучащие как от сторон конфликта, так и от региональных и нерегиональных игроков, должны быть направлены на долгосрочный мир в регионе и полноформатное урегулирование конфликта. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя по просьбе журналиста слова вице-спикера парламента Азербайджана Адиля Алиева.

"Мы уже говорили в контексте других различных заявлений политических деятелей, отвечая на вопрос как мы их оцениваем. Мы сказали, и я могу это повторить, что все заявления, которые делаются сторонами, непосредственно сторонами конфликта, хотя мне приятнее называть это сторонами урегулирования, и другими региональными и нерегиональными игроками, мы исходим из того, что все заявления, которые делаются, должны быть нацелены на достижение главной цели, на решение главной задачи, а именно долгосрочный мир и полноформатное урегулирование", - сказала дипломат.

По ее словам, каждое заявление должно взвешиваться именно с точки зрения того, какую пользу или какой вред оно может нанести. Официальный представитель напомнила, что по нагорнокарабахскому урегулированию была проделана важнейшая и сложнейшая работа.

Захарова подчеркнула, что Москва ведет и поддерживает диалог и с Баку, и с Ереваном по всем каналам, которые только существуют. "Поэтому все вопросы, которые возникают у сторон, мне кажется, нужно решать именно в таком ключе, исходя из того, о чем я сказала вначале, и по тем каналам, которые для этого существуют", - заключила Захарова.

14 декабря вице-спикер парламента Азербайджана заявил о неточностях в российской карте миротворческой операции в Нагорном Карабахе после обострения ситуации вокруг сел Хин Тахер и Хцаберд.