{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
Обновлено 

Путин заявил, что с Россией никто не разговаривает о договоре о новых типах вооружений

Президент отметил, что у России есть виды оружия, современные гиперзвуковые системы, которых нет ни у кого в мире

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия готова вести диалог о договоренностях, которые будут учитывать наличие новых типов вооружений, но партнеры пока не отвечают. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

На эту тему
Как проходила большая пресс-конференция Владимира Путина

"Сейчас есть угроза прекращения Договора о СНВ. Тогда вообще не останется никаких ограничений, связанных с гонкой вооружений, вообще ничего не останется. Мы изначально призывали и призываем наших партнеров к тому, чтобы хотя бы на год продлить этот договор и в течение года вести субстантивные, как говорят дипломаты, переговоры по тому, что делать и как жить дальше, - сказал он. - Мы понимаем, что у России возникли виды оружия, современные гиперзвуковые системы, которых нет ни у кого в мире. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы же не против того, чтобы учитывать это обстоятельство, но с нами до сих пор никто вообще никак на этот счет не разговаривает".

Как отметил Путин, подобные системы вооружений разрабатываются в европейских странах, в том числе в Великобритании, и в США. "Пока нет [переговоров]. Мы понимаем это. Но мы же открыты к переговорам. Но с нами до сих пор пока никто не ведет никаких [переговоров]. Вот и ответьте себе на вопрос, кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный", - добавил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
"Нет хороших и плохих. Есть национальные интересы". Владимир Путин — о внешней политике
Президент ответил на вопросы журналистов о контроле над вооружением, об отношениях с иностранными лидерами, а также поделился своим взглядом на другие международные процессы
Читать полностью