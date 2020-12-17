Путин заявил, что с Россией никто не разговаривает о договоре о новых типах вооружений

"Сейчас есть угроза прекращения Договора о СНВ. Тогда вообще не останется никаких ограничений, связанных с гонкой вооружений, вообще ничего не останется. Мы изначально призывали и призываем наших партнеров к тому, чтобы хотя бы на год продлить этот договор и в течение года вести субстантивные, как говорят дипломаты, переговоры по тому, что делать и как жить дальше, - сказал он. - Мы понимаем, что у России возникли виды оружия, современные гиперзвуковые системы, которых нет ни у кого в мире. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы же не против того, чтобы учитывать это обстоятельство, но с нами до сих пор никто вообще никак на этот счет не разговаривает".

Как отметил Путин, подобные системы вооружений разрабатываются в европейских странах, в том числе в Великобритании, и в США. "Пока нет [переговоров]. Мы понимаем это. Но мы же открыты к переговорам. Но с нами до сих пор пока никто не ведет никаких [переговоров]. Вот и ответьте себе на вопрос, кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный", - добавил президент.