Слуцкий: Болгария высылает дипломата из РФ, чтобы поддержать миф о российской угрозе

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Болгария не в первый раз использует бездоказательные обвинения в шпионаже для высылки российских дипломатов, такие шаги не могут остаться без ответа. Об этом журналистам в пятницу заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Болгария не в первый раз высылает российских дипломатов, бездоказательно обвиняя их в шпионаже. Тем самым София подогревает градус русофобской истерии", - сказал депутат, заметив, что в этот раз разыгрывается карта НАТО - "якобы кто-то пытался получить сведения о численности военнослужащих во время учений".

По его словам, это делается "явно с целью поддержания мифа о российской агрессии и угрозе". "Развернувшаяся шпиономания, сопровождающаяся планомерной высылкой российских дипломатических представителей из европейских стран, - часть общей кампании по дискредитации нашей страны. Подобные шаги в дипломатической практике не остаются без ответа. Уверен, Россия как всегда отреагирует адекватно и своевременно", - резюмировал Слуцкий.

Власти Болгарии объявили в пятницу персоной нон грата после выдвинутых прокуратурой страны обвинений в шпионаже военного атташе при посольстве России в Софии. Он стал шестым российским дипломатом, высланным из Болгарии за последние два года.