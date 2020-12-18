В ОП назвали поправки в сфере регулирования работы иноагентов "достаточно мягкими"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам благотворительности и социальной работе Александр Ткаченко считает, что доработанные ко второму чтению с участием общественников и экспертов законопроекты в сфере регулирования работы в РФ иностранных агентов являются достаточно мягкими и своевременными. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС в пятницу.

"В нынешних предложениях, среди поправок, которые Общественная палата одобрила к дальнейшему рассмотрению, нет никакой дискриминации: они крайне мягки и требуют от физических лиц и НКО лишь отчетности и дисциплины, а также прозрачности в их деятельности. В частности, предоставления информации о том, на какие цели они получили финансирование из-за рубежа, является ли их деятельность попыткой влиять на внутреннюю политику страны", - сказал Ткаченко.

Он считает, что предложенные поправки в законодательство "своевременны и выражают общественное мнение". Член ОП напомнил, что пакет поправок в законодательство о деятельности иноагентов обсуждался на слушаниях в палате.

"В дискуссии приняли участие эксперты, компетентные в этой области: секретарь ОП Лидия Михеева, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, члены ОП РФ, приглашенные эксперты и консультанты. По итогам состоявшегося общественного и экспертного обсуждения ОП РФ внесла ряд предложений в Госдуму. Наиболее значимые из них были учтены перед рассмотрением законопроектов во втором чтении", - отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что законодательство о некоммерческих организациях, исполняющих функции иностранного агента, принято в России в 2012 году. "С тех пор из более чем 200 тысяч российских НКО организациями, исполняющими функции иноагента, были признаны всего 192. Это те организации, которые получали финансирование из-за границы или осуществляли политическую деятельность. С тех пор прошло восемь лет, многие из них перестали получать финансирование из-за рубежа или осуществлять политическую деятельность и были исключены из соответствующего реестра. Сегодня в реестре НКО, исполняющих функции иностранного агента, 67 организаций", - заключил Ткаченко.

Законопроекты об иноагентах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении с рядом поправок законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный комиссиями Совета Федерации и Думы по недопущению иностранного вмешательства в дела РФ. Документ был принят Госдумой в первом чтении 8 декабря.

К иноагентам предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Также ими могут быть признаны физические лица, занимающиеся политикой "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства", либо ведущие целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, "получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ". Такие объединения и физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов, после чего регулярно отчитываться в Минюст о своей деятельности, предоставляя данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников.

Ко второму чтению комитет рекомендовал ряд поправок: уточняется понятие политической деятельности, что исключает из-под действия данного законопроекта деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, соцобслуживания, благотворительную и ряд других. Исключается запрет для НКО-иноагентов участвовать в формировании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. Уточняется, что маркировать материалы иноагентов будут обязаны только СМИ, а не интернет-пользователи и блогеры. Кроме того, рядовые работники НКО-иноагентов не будут обязаны маркировать свои материалы как материалы иноагента: это требование в соответствии с одной из поправок будет распространяться только на руководство и учредителей.