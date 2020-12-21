Антонов заявил, что Россия не ведет наступательные операции в киберпространстве

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Россия не проводит наступательные операции в киберпространстве. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в США Анатолий Антонов, комментируя утверждения американской стороны о выявлении масштабной хакерской атаки на компьютерные системы федерального правительства в Вашингтоне и о возможной причастности к ней Москвы.

"<...> Последние беспочвенные инсинуации в СМИ о якобы "взломах русскими хакерами" информсистем госструктур [США] указывают на то, что градус враждебности к нашей стране в Вашингтоне остается запредельно высоким. В этой связи вновь заявляем: Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальном пространстве", - подчеркнул дипломат.

Он также подтвердил, что Москва продолжает призывать Вашингтон к возобновлению диалога по информационной безопасности. "Хотел бы напомнить о выдвинутых президентом России Владимиром Путиным предложениях по восстановлению российско-американского взаимодействия в сфере международной информбезопасности", - сказал по этому поводу Антонов.

В обнародованном 16 декабря совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что выявили серьезную атаку на компьютерные сети американского федерального правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг 14 декабря обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он указал, что Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. По его мнению, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".