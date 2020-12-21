Антонов сообщил, что Россия призывает США продлить СНВ-3 на пять лет

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Россия призывает США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на максимально возможные пять лет, чтобы использовать это время для урегулирования противоречий в сфере стратегической стабильности. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

При этом он подчеркнул, что Москва готова договариваться о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает в начале февраля, как с уходящей администрацией США во главе с республиканцем Дональдом Трампом, так и с командой следующего американского лидера - демократа Джозефа Байдена. Однако ультимативные требования американской стороны не способны стать основанием для достижения соглашения, предупредил дипломат.

"Ультиматумы не могут стать основанием для сделки. Однако мы готовы к консультациям по продлению ДСНВ с любой американской администрацией, которая займет взвешенную позицию. При этом понимаем, что за оставшееся до 5 февраля время договориться о каких-либо дополнительных условиях пролонгации договора невозможно. Поэтому мы призываем Соединенные Штаты продлить соглашение на весь предусмотренный в нем срок - пять лет. А это время эффективно использовать для разрешения накопившихся между сторонами противоречий в сфере стратегической стабильности", - сказал Антонов.

С его точки зрения, "политика нынешней администрации способствовала существенному усугублению кризиса контроля над ядерными вооружениями". "Прежде всего, в том, что касается вопроса продления ДСНВ. Белый дом более трех лет игнорировал наши предложения, затягивал принятие соответствующего решения. Только к закату нынешней администрации активизировался. Но согласие на пролонгацию обставил неприемлемыми предварительными условиями", - пояснил дипломат.

По словам Антонова, "Россия попыталась вывести ситуацию с продлением Договора из тупика". "При этом мы пошли навстречу США. Во-первых, согласились на продление договора на один год вместо более логичного возможного срока в пять лет. Во-вторых, были готовы принять совместное с Вашингтоном политическое обязательство о замораживании на данный период количества имеющихся у сторон ядерных боезарядов", - уточнил посол.

"К сожалению, этого американским партнерам показалось мало. Они продолжают настаивать на срочном согласовании интрузивных мер верификации заморозки. Очевидно, что подобные требования выходят за рамки политического обязательства, предложенного самим Вашингтоном", - добавил Анатолий Антонов.