{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия выделит Программе развития ООН до $10 млн до конца года

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и директор ПРООН Ахим Штайнер подписали меморандум о пополнении на $30 млн трастового фонда

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия направит дополнительно до $10 млн в созданный вместе с Программой развития ООН (ПРООН) трастовый фонд. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Осуществить в 2020 году за счет средств федерального бюджета перечисление до $10 млн в качестве дополнительного единовременного взноса в трастовый фонд Российская Федерация - Программа развития Организации Объединенных Наций в целях развития", - говорится в документе.

МИД РФ поручено проинформировать ПРООН о принятом решении.

В мае 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров и директор ПРООН Ахим Штайнер подписали меморандум о пополнении на $30 млн трастового фонда Россия - ПРООН. Фонд был создан в 2015 году, общий объем его финансирования составляет свыше $90 млн.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Губернатор Ростовской области Голубев утвердил новый состав регионального правительства
В частности, назначены два новых заместителя губернатора - Александр Скрябин и Артем Хохлов
Читать полностью