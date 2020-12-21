Россия выделит Программе развития ООН до $10 млн до конца года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия направит дополнительно до $10 млн в созданный вместе с Программой развития ООН (ПРООН) трастовый фонд. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Осуществить в 2020 году за счет средств федерального бюджета перечисление до $10 млн в качестве дополнительного единовременного взноса в трастовый фонд Российская Федерация - Программа развития Организации Объединенных Наций в целях развития", - говорится в документе.

МИД РФ поручено проинформировать ПРООН о принятом решении.

В мае 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров и директор ПРООН Ахим Штайнер подписали меморандум о пополнении на $30 млн трастового фонда Россия - ПРООН. Фонд был создан в 2015 году, общий объем его финансирования составляет свыше $90 млн.