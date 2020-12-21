В Госдуме заявили, что послание президента Федеральному собранию практически выполнено

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума практически полностью завершила выполнение плана реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в понедельник по итогам заседания Совета Думы сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"Мы сегодня подвели итоги плана реализации Государственной думой послания президента. В целом я должен сказать, что послание практически полностью выполнено", - констатировал он.

Жуков уточнил, что в рамках данного плана 34 законопроекта приняты, "еще три приняты в первом чтении и два законопроекта в ближайшее время должны быть рассмотрены". Еще две инициативы подготовлены правительством и скоро будут внесены в Госдуму, добавил он.

По словам первого вице-спикера, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, осенняя сессия в Госдуме "прошла плодотворно, многое удалось сделать". В частности, был принят федеральный бюджет и законопроекты в рамках реализации новых конституционных норм. "Эта работа будет продолжена и дальше", - резюмировал Жуков.