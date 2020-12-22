Дума обсудит законопроекты о блокировке контента соцсетями и ужесточении правил митингов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором - основном - чтении резонансные законопроекты об обязанности социальных сетей выявлять и блокировать запрещенный контент, а также о дополнительных требованиях к организации и проведению публичных мероприятий.

В понедельник депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в нижнюю палату поправку к законопроекту 2017 года, обязывающую соцсети осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки противоправной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, соцсети должны будут ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Помимо этого, поправка регламентирует понятие "социальная сеть". Под ней в документе понимается интернет-ресурс, предназначенный для распространения посредством созданных персональных страниц информации, доступ к которому в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей в РФ. Полномочиями по ведению реестра социальных сетей предлагается наделить Роскомнадзор.

Парламентарии также обсудят во втором чтении инициативы депутата Дмитрия Вяткина, касающиеся регулирования массовых акцией. Первая из них запрещает финансирование публичных мероприятий иностранными государствами, организациями, гражданами и лицами без гражданства, а также НКО-иноагентами, россиянами младше 16 лет, анонимными жертвователей и юрлицами, зарегистрированных менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества. Согласно поправкам ко второму чтению, этот перечень планируется дополнить незарегистрированными общественными объединениями и физлицами-иноагентами.

Второй документ дополняет требования к работе журналистов при освещении массовых акций. Он распространяет на представителей СМИ все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Помимо этого, журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", средства агитации, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ.

В поправках ко второму чтению поясняется, что запреты для журналистов по аналогии с другими участниками массовых акций распространяются только на представителей СМИ, присутствующих на публичном мероприятии "с целью осуществления своей профессиональной деятельности". Кроме того, уточняется, что вид и описание отличительного знака будут устанавливаться Роскомнадзором по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России. Поправки также конкретизируют критерии признания публичным мероприятием так называемых прогулок оппозиции и поочередного участия граждан в одиночном пикетировании. Для этого указанные акции должны быть объединены "единым замыслом и (или) общей организацией".

Клевета в интернете и данные силовиков

На повестке Госдумы также значится еще один законопроект Вяткина - об ужесточении уголовной ответственности за клевету, в том числе в интернете. Документом предусмотрено, что клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до 1 млн рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет. Пока в соответствующей статье Уголовного кодекса упоминание об интернете, а также наказание в виде тюремного заключения отсутствуют.

Ужесточается ответственность и по другим квалифицирующим признакам. Так, клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, будет грозить лишением свободы на срок до трех лет, клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, лишением свободы на срок до четырех лет. Клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления будут грозить сроком до пяти лет.

В повестку вошло второе чтение законопроекта о крупных штрафах для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию и экстремистские материалы. Максимальный штраф за повторное уклонение от удаления владельцем сайта или информационного ресурса данных, если такая обязанность предусмотрена законодательством, для юридического лица составит от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за предшествующий год, а если речь идет о призывах к экстремизму, детской порнографии, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков - от 1/10 до 1/5 всей годовой выручки.

Помимо этого, нижняя палата рассмотрит в основном чтении депутатский законопроект о возможности запрета на выдачу сведений (в том числе имущественного характера) о судьях, прокурорах, сотрудниках СК, ФСБ и отдельных категориях военных даже без непосредственной угрозы их безопасности. Сейчас такая мера может применяться только при угрозе посягательства на жизнь или здоровье в связи со служебной деятельностью.

При этом, по мнению авторов, все чаще в сети "несанкционированно публикуются" сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что "негативно влияет на осуществление ими своих полномочий".

Одновременно в закон об оперативно-разыскной деятельности (ОРД) документом вносятся поправки о недопустимости разглашения сведений, содержащихся в запросах, направляемых гражданам и организациям в процессе осуществления ОРД.

Запрет "веселящего газа"

Парламентарии во вторник также намерены рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете использования и оборота так называемого веселящего газа (закиси азота) для целей, не связанных с медицинским применением, а также пропаганду такого потребления. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.

Согласно документу, запрещается производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Кроме того, запрещается реализация и сбыт такой продукции, а также пропаганда, в том числе в интернете, ее использования и распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения.

Законопроект также уточняет, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещает его использование и потребление гражданами не по назначению "в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью". Согласно документу, перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе и закись азота, будет определять правительство.