Поручения Путина по итогам заседания Госсовета лягут в основу работы Думы весной

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Госсовета в среду лягут в основу законодательной работы парламентариев в весеннюю сессию. Об этом сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в ходе онлайн-брифинга по итогам осенней сессии нижней палаты парламента.

"Я не сомневаюсь, что после обсуждения в рамках Государственного совета, которое пройдет в ближайшие дни, будут даны определенные поручения президентом. Естественно, это тоже ляжет в перечень приоритетных законопроектов, если будет требоваться законодательное обеспечение этих решений", - подчеркнул Неверов.

По его словам, эти инициативы станут приоритетными для работы фракции в весеннюю сессию. Неверов также подчеркнул, что в весеннюю сессию депутаты готовы рассмотреть в приоритетном порядке законопроекты, необходимые для реализации национальных проектов.

В среду состоится совместное заседание Государственного совета РФ с Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. На встрече запланировано обсуждение вопросов, связанных с достижением национальных целей развития РФ до 2030 года. Это будет первое заседание Госсовета в обновленном составе после получения им статуса конституционного государственного органа и принятия федерального закона, регулирующего его работу.