Путин обсудит с Госсоветом и Советом по нацпроектам национальные цели до 2030 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в среду, 23 декабря, обсудит национальные цели развития до 2030 года, а также показатели для оценки эффективности работы высших должностных лиц.

Это будет первое заседание Госсовета в обновленном составе и формате. После внесения изменений в основной закон страны Государственный совет получил статус конституционного органа власти.

В понедельник президент России Владимир Путин утвердил его новый состав из 104 человек. В Госсовет во главе с президентом вошли в том числе премьер-министр РФ, спикеры Госдумы и Совета Федерации, лидеры думских фракций, главы регионов, полпреды президента в федеральных округах и представители администрации главы государства, а также руководители Российского союза промышленников и предпринимателей и Федерации независимых профсоюзов России. В него также включены несколько глав муниципальных образований. Кроме того, создано 18 комиссий по социально-экономическому развитию, которые по функциям заменят существовавшие ранее рабочие группы.

Как отмечал на брифинге в понедельник помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Игорь Левитин, в новом формате Госсовет будет выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти. Он также сможет проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по ее совершенствованию, будет участвовать в разработке и согласовании показателей эффективности работы высших должностных лиц.

По словам Левитина, в функции органа также будет входить определение мер по поощрению субъектов РФ и муниципалитетов. При этом Госсовет продолжит готовить предложения по ключевым вопросам внутренней и внешней политики РФ, а также по приоритетным направлениям социально-экономического развития.

Достижение национальных целей

Заседание Госсовета в среду будет проходить совместно с Советом при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Анонсируя мероприятие, Левитин отмечал, что задачи, которые ставит глава государства перед правительством, должны решаться в тесном взаимодействии с регионами. "Поэтому президентом принято решение о совместном заседании этих органов", - пояснял секретарь Госсовета.

На мероприятии планируется обсудить национальные цели развития до 2030 года и меры, направленные на их достижение, а также рассмотреть показатели для оценки эффективности работы высших должностных лиц. "То есть по сути мы будем увязывать те задачи, которые стоят перед правительством и главами субъектов, и вырабатывать показатели и критерии, как мы будем оценивать работу губернаторов", - сообщал помощник главы государства.

Национальные цели до 2030 года - это новые ориентиры развития страны, определенные указом президента в июле этого года. Изначально, в 2018 году, национальные цели были поставлены до 2024 года - тот программный документ называли "майским указом". В нем были обозначены ключевые приоритеты развития страны на ближайшие шесть лет, среди которых - повышение средней продолжительности жизни до 78 лет, снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий для не менее 5 млн россиян в год, ускорение технологического развития и вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира.

Национальные цели дали старт самому масштабному и системному инструменту исполнения задач в современной истории - 12 национальным проектам и Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Однако пандемия коронавируса изменила социально-экономические условия, потребовала перераспределения средств и более эффективного использования возможностей.

Поэтому в июле президент предложил обсудить актуализацию нацпроектов на основе итогов голосования по поправкам к конституции и с учетом уроков пандемии. Он отмечал, что власти должны корректировать работу исходя из реальной ситуации. Путин также называл необходимым "заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие".

21 июля президент подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Правительству было поручено скорректировать национальные проекты, приведя их в соответствие с указом, а также разработать единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. При этом глава государства не раз подчеркивал, что, "несмотря на объективные текущие трудности, долгосрочные ориентиры остаются неизменными". Так, выступая в декабре на ежегодной пресс-конференции, Путин заверил, что реализация стратегических целей, которые стоят перед Россией, не будет откладываться, хотя пандемия и внесла определенные поправки в эти планы.

О Госсовете и профильном совете при президенте

Закон о Госсовете был подписан президентом 8 декабря. Документ, подготовленный для реализации принятых поправок к Конституции РФ, определяет место Госсовета в системе органов публичной власти, его статус, порядок формирования и деятельности. Согласно конституции, президент страны формирует Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - совещательный орган при главе государства, созданный для координации деятельности федеральных и региональных органов власти, общественных, научных и иных организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием РФ, реализацией национальных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития страны.

Совет готовит предложения главе государства по определению целевых показателей и ключевых параметров национальных проектов и программ, а также основных направлений стратегического развития РФ. Также в его функции входят анализ, оценка и организация мониторинга их реализации. Кроме того, Совет анализирует процесс достижения показателей социально-экономического развития РФ, предусмотренных майскими указами президента РФ (2012).