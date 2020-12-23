Главы МИД РФ и Катара обсудят двусторонние отношения, региональные кризисы и футбол

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в среду проведут переговоры в Москве. Пятый по счету визит в Россию руководителя катарской дипломатии станет ответом на визит Лаврова в Доху в марте 2019 года.

"Рассматриваем предстоящий визит Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани в Москву в качестве еще одного важного шага на пути углубления и расширения наших многоплановых и взаимовыгодных связей с Государством Катар", - указали в российском дипведомстве накануне встречи.

Ожидается, что стороны подробно остановятся на двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве, обсудят урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и Севере Африки, а также рассмотрят проблемы безопасности в зоне Персидского залива.

Политический диалог

Ожидалось, что в 2020 году Катар примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве страны-гостя, однако пандемия коронавируса нарушила эти планы.

Тем не менее сложная эпидемическая обстановка в мире не помешала Москве и Дохе поддерживать тесные контакты. Так, дважды в этом году провели телефонные переговоры президент России Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Руководители государств обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества и региональную тематику.

Успешным, по оценке МИД РФ, был визит российской межведомственной делегации во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в катарскую столицу в феврале. "Настроены на полную реализацию принятых по итогам этой поездки решений, невзирая на неблагоприятные обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса", - подчеркнули в дипведомстве.

Главы МИД двух стран в текущем году провели пять телефонных разговоров. Таким образом, очные переговоры Лаврова и его катарского коллеги можно считать своего рода логическим завершением серии телефонных контактов.

Спектр партнерства

На Смоленской площади сообщили, что особое внимание на встрече будет уделено вопросам развития торгово-экономического партнерства. Несмотря на трудности, вызванные пандемией, товарооборот между странами в 2020 году сохранил положительную динамику и составил $87 млн. "Считаем необходимым не только придать упомянутой тенденции устойчивый и долговременный характер, но и добиваться качественного роста показателей двусторонней торговли, которые пока не дотягивают до имеющегося значительного потенциала", - добавили в министерстве.

Для достижения этой цели было принято решение повысить до уровня вице-премьеров сопредседательство в Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. В МИД РФ также высоко оценили уровень партнерства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Катарского инвестиционного агентства и отметили заинтересованность в дальнейшей координации стран по ситуации на мировом рынке углеводородов.

Региональная повестка

Несмотря на то, что ряд арабских государств заявил о нормализации отношений с Израилем, Катар не спешит к ним присоединяться в этом вопросе. Как заявил Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, Доха не считает возможным установление отношений с Израилем до тех пор, пока не будет урегулирован палестинский вопрос. В этой связи, указали в МИД РФ, на предстоящих переговорах "будет подчеркнута необходимость справедливого урегулирования палестинской проблемы, а также скорейшего преодоления разногласий между двумя основными палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС".

Как отметили в российском дипведомстве, стороны также сверят часы по ситуации в Сирии и Ливии. Ожидается, что министры обсудят проблемы безопасности в зоне Персидского залива и достижения там устойчивой стабилизации "через согласование расположенными в этом районе странами конкретных практических шагов, призванных укрепить взаимное доверие, создать благоприятные условия для налаживания диалога и снижения напряженности".

Футбольная эстафета

Новаторский подход России к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году также является предметом обсуждений и сотрудничества между странами, поскольку в 2022 году подобное масштабное мероприятие предстоит принять у себя Катару. "Сергей Лавров подтвердит готовность заинтересованных российских ведомств и организаций к продолжению взаимодействия по вопросам подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году. В России накоплен большой опыт организации подобных масштабных мероприятий, и мы будем рады поделиться им с катарскими друзьями", - заключили в министерстве.