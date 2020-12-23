Лавров надеется, что в январе в Женеве начнут предметно работать над Конституцией Сирии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что на предстоящем в январе в Женеве заседании Конституционного комитета Сирии удастся перейти к предметной работе над текстом Основного закона страны. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Последнее заседание, которое было 4 декабря, было весьма обещающим. Так, с осторожным оптимизмом скажу. Мы ожидаем, что пятая сессия редакционной комиссии, которая намечена на вторую половину января, уже будет этапом перехода к предметной работе над конституцией", - сказал министр.

Он также отметил, что обсудил на сегодняшних переговорах с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани урегулирование в Сирии. "У нас единое мнение о необходимости полного выполнения резолюции СБ ООН 2254. Мы сказали о тех шагах, которые предпринимаются в рамках астанинского формата с участием России, Турции и Ирана, и о том, как идет работа на женевской площадке, где функционирует конституционный комитет и его редакционная комиссия", - указал Лавров.

В Женеве с 30 ноября по 4 декабря прошло четвертое заседание малой группы Конституционного комитета Сирии с участием представителей сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества. Сторонам не удалось прийти к конкретным договоренностям. Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что провести пятую сессию планируется 25 января.