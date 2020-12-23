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Памфилова считает, что многодневное голосование может сохраниться и после пандемии

По словам председателя Центризбиркома, необходимо обеспечить контроль, видеонаблюдение и присутствие наблюдателей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова полагает, что возможность многодневного голосования на выборах может сохраниться и после завершения пандемии коронавируса, если будет соответствующий запрос общества.

"Я так полагаю, что даже [когда] не будет пандемии, <...> если будет такой запрос общества, вполне может прижиться многодневное голосование. <...> Если это людям удобно, почему нет?" - сказала Памфилова на встрече с журналистами в среду.

"Тут главное условие, чтобы ни у кого не вызывали недоверие результаты, - обеспечить контроль, видеонаблюдение и присутствие наблюдателей от всех <...> партий при всех способах голосования. Наверное, какая-то вариативность будет, но я сейчас не хочу прогнозировать. Будем исходить из запросов общества", - добавила глава ЦИК.

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