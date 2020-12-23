Рост цен на жилье и выходной 31 декабря. Главные заявления Путина на заседании Госсовета

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Пандемия стала серьезным вызовом для России, но она не отменяет долгосрочных национальных целей развития - движение вперед имеет для страны "абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное" значение. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он подчеркнул, что ждет от правительства постановки на предстоящие годы амбициозных задач, а российский народ ожидает "масштабных достижений", "ощутимых результатов", "реальных позитивных изменений".

ТАСС собрал наиболее ключевые заявления главы государства.

Об ожиданиях

"Жду от правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящие годы, но хочу сразу оговориться: не только постановки таких задач, само по себе не так сложно сформулировать эти задачи, но прежде всего все мы, весь народ Российской Федерации ждет масштабных достижений <...>, ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан".

"Да, объективно, из-за сложной обстановки некоторые планы, которые мы намечали раньше реализовать в текущем году, были сдвинуты, что называется, "вправо" по графику. Но задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял".

О непрерывном развитии

"Учитывая всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться, паузы в развитии, как бы ни складывалась текущая обстановка, не можем позволить себе ни на минуту".

О конкретных целях

"Прошу по каждой национальной цели сформулировать конкретные задачи и результаты, которые будут достигнуты за ближайший трехлетний период. <...> Задачи и результаты должны быть предельно конкретными и вести к ощутимому развитию страны, к повышению качества жизни наших граждан, иначе вся эта работа ничего не стоит. Они должны продемонстрировать не бумажный, а реальный прогресс в достижении каждой национальной цели, отражать изменения в жизни людей".

О трущобах

"Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб. И так, чтобы новые у нас не росли, эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались".

О льготной ипотеке

"Да, это, конечно, правильно, это работает <...>. Но если у нас цены будут расти дальше на жилье, <...> тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, оно если не сведется к нулю, то, во всяком случае, серьезно эти усилия пострадают".

О приватизации

"Мы действуем очень аккуратно. Это нужно делать только тогда и там, где эти приватизационные процессы приносят значимый и понятный вклад в развитие соответствующей отрасли. <...> Мы не делаем это в погоне за деньгами, чтобы во что бы то ни стало получить какой-то выигрыш от реализации госимущества".

О выходном 31 декабря

"Тридцать первого, действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это [предложение сделать 31 декабря выходным] поддержать. <...> Отдыхать не работать, у нас праздников много в Новый год, одним больше - одним меньше, там же, наверное, не убудет от нас".