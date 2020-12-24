Россия приветствует договоренности йеменской власти о создании нового правительства

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российская сторона приветствует достижение договоренностей по созданию нового правительства в Йемене. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Захарова сообщила, что 18 декабря в Йемене объявили о формировании нового кабинета министров. По ее информации, представители Саудовской Аравии выступили посредниками в переговорах между официальными йеменскими властями и представителями южных регионов.

"В Москве приветствуют эти договоренности. Хотели бы особенно отметить роль Саудовской Аравии, а также ОАЭ, которые в значительной степени способствовали согласованию таких пониманий и их претворению в жизнь", - сказала она.

Дипломат также отметила, что подписанию этого документа предшествовали "взаимный отвод войск от линии соприкосновения в провинции Абьян и эвакуация боевых подразделений Южного переходного совета из столицы йеменского юга Адена".

"Рассчитываем, что упомянутые меры приведут к повышению уровня общественной безопасности, позволят сосредоточиться на решении острых социально-экономических, гуманитарных проблем в этой части Йемена. <...> При этом по-прежнему убеждены, что разрешение накопившихся в Йемене многочисленных противоречий <...> возможно исключительно через инклюзивный диалог и учет законных интересов всех ведущих политических сил страны", - подчеркнула Захарова, призывая стороны конфликта воздержаться от нанесения ударов по позициям друг друга.

О ситуации в Йемене

Бедственное экономическое положение, гуманитарный кризис и неспособность легитимного правительства урегулировать ситуацию привели в апреле 2017 года к образованию на юге страны Южного переходного совета (ЮПС), выступающего за отделение Южного Йемена (бывшая НДРЙ) и поддерживаемого ОАЭ. Его возглавил губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади уволил его за утрату доверия, а Совет назвал нелегитимным. На фоне ухудшающегося положения в Йемене на юге страны периодически возникали столкновения между сторонниками его независимости и правительством.

В ноябре 2019 года в Эр-Рияде представители правительства Йемена и Южного переходного совета подписали примирительное соглашение. Несмотря на договоренности, 26 апреля 2020 года ЮПС объявил о создании самоуправления в южных регионах, находящихся под их контролем, в том числе и в Адене. В июле того же года ЮПС отменил режим самоуправления, чтобы "позволить аравийской коалиции скорее реализовать Эр-Риядское соглашение", однако уже в августе Совет объявил о приостановке переговоров. 10 декабря Аравийская коалиция объявила о согласии между признанным международным сообществом правительством Йемена и ЮПС сформировать единое правительство.