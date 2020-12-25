Совфед завершит осеннюю сессию рассмотрением более 80 законов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации рассмотрит в пятницу на последнем пленарном заседании осенней сессии более 80 законов, включая резонансные инициативы о запрете иностранного финансирования митингов, блокировке интернет-ресурсов за цензуру в отношении российских СМИ и признании иноагентами политобъединений и физических лиц. В рамках правчаса перед сенаторами выступит министр экономического развития РФ Максим Решетников, который расскажет о пересмотре и отмене нормативных правовых актов, негативно влияющих на деловой климат.

При этом один закон профильный комитет по конституционному законодательству и госстроительству накануне заседания рекомендовал палате отклонить. Речь идет о поправках в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые по замыслу разработчиков - правительства РФ - призваны защитить граждан от необоснованного преследования по статьям, связанным со сбытом наркотиков. Согласно закону, такие уголовные дела не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам. Однако комитет счел, что предлагаемый законом подход может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговле.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко по традиции подведет итоги сессии и всего года. В этом году парламентариям приходилось реагировать на новые вызовы, в том числе разрабатывать и принимать законы, направленные на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии. Как призналась сама Матвиенко, выступая в четверг на итоговой пресс-конференции, она не помнит столь напряженного режима работы, как в этом году, за все годы своей деятельности в СФ. По ее словам, за прошедший год с учетом итогового заседания будет рассмотрено более 540 законов. В том числе вносились изменения в российское законодательство в связи с обновлением Конституции РФ.

Предотвращение вмешательства

В начале заседания сенаторы планируют обсудить несколько законов, разработанных комиссиями двух палат по недопущению вмешательства в суверенные дела РФ и направленных на пресечение попыток такого вмешательства. Работа над ними велась на протяжении нескольких лет.

В частности, будет рассмотрен закон о регулировании деятельности иностранных агентов, к которым будут отнесены незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Также к ним будут причислены физические лица, которые на средства зарубежного происхождения занимаются политической деятельностью в интересах иностранных источников, либо ведут целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, если такие данные "при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ".

Одновременно будет рассмотрен закон об уголовной ответственности вплоть до пяти лет лишения свободы за злостное нарушение физическими лицами, сотрудниками СМИ, а также членами незарегистрированных политических объединений требований закона о порядке деятельности иноагентов. Уголовное наказание будет грозить тем иноагентам, кто ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Также сенаторы обсудят закон о запрете иностранного и анонимного финансирования массовых акций в РФ, который в том числе обязывает организаторов отчитываться об источниках финансирования публичных мероприятий, и закон, распространяющий на представителей СМИ, освещающих публичные мероприятия, все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Документ также запрещает массовые акции возле зданий экстренных служб.

В частности, журналистам будет запрещено проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", средства агитации, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ.

Блокирование интернет-ресурсов

В повестке заседания также значатся несколько вопросов, направленных на регулирование в сфере интернета. В частности, будет рассмотрен закон, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Под действие документа подпадают YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.

Другой документ вводит административные штрафы до 150 тыс. рублей для госслужащих за оскорбление граждан и приравнивает оскорбления в интернете к публичным, он также предусматривает введение штрафа до 3 млн рублей для юридических лиц за клевету.

Еще один закон вводит уголовную ответственность за клевету в интернете. В настоящее время Уголовный кодекс предусматривает наказание лишь за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации. Кодекс дополняется положением, в соответствии с которым устанавливается ответственность и за клевету, распространенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а также в отношении нескольких лиц, "в том числе индивидуально неопределенных". Максимальное наказание за такое преступление может составить до двух лет лишения свободы.

Кроме того, в повестку включен закон, предусматривающий штрафы до 8 млн рублей для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, за отказ удалять запрещенную российским законодательством информацию, в том числе экстремистские материалы, данные о способах приготовления и применения наркотиков и детскую порнографию.

Цены на социально значимые товары и новый МРОТ

Также сенаторы обсудят закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары. Согласно документу, в целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости правительство вправе устанавливать в регионах предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней. Сейчас кабмин может воспользоваться этим правом, только если рост цен на указанные товары в течение 30 календарных дней подряд составит 30% и более. Закон позволит правительству более оперативно реагировать на повышение цен.

Также будет рассмотрен закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Документ устанавливает на следующий год федеральный МРОТ в размере 12 792 рублей.

Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

Будут обсуждаться изменения в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты в целях обеспечения комплексного развития территорий. Документ направлен на совершенствование института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья.

В повестку также включен законопроект, согласно которому к молодежи будут относиться россияне до 35 лет включительно, а не до 30, как сейчас. Предполагается, что таким образом численность молодежи увеличится более чем на 12,7 млн человек и превысит 41 млн, благодаря чему больше россиян смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

Ограничение продажи веселящего газа и платные вытрезвители

Сенаторы также обсудят закон, направленный на недопущение использования физическими лицами так называемого веселящего газа (закиси азота) для целей, не связанных с медицинским применением.

Документ, в частности, запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Кроме того, запрещается реализация и сбыт такой продукции, а также пропаганда, в том числе в интернете, ее использования и распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения.

В повестку включен и закон, дающий регионам право с 1 января следующего года создавать платные медицинские вытрезвители. Он предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Правом определять общие правила организации их деятельности наделяется правительство.

Также сенаторы планируют рассмотреть законы о биологической безопасности, об обеспечении вызова любых экстренных служб по единому номеру 112, о продлении до 2023 года возможности физическим лицам уплачивать госпошлину со скидкой в 30% за совершение юридических значимых действий через порталы государственных и муниципальных услуг, а также о возможности электронного обжалования вынесенных без составления протоколов штрафов за правонарушения, выявленные при помощи фото- или видеокамер.