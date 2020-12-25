Российские сенаторы посетили базу Хмеймим в Сирии

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские сенаторы перед Новым годом посетили российскую военную базу Хмеймим и пункт базирования флота Тартус в Сирии, сообщил в пятницу глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"По сложившейся традиции и по вашему поручению, Валентина Ивановна [спикер Совфеда Матвиенко], группа сенаторов во главе с первым заместителем председателя комитета по обороне и безопасности Александром Ракитиным посетила Сирийскую Арабскую республику: базу базирования нашей авиации Хмеймим и пункт базирования флота Тартус", - сказал Бондарев на пленарном заседании палаты.

"Военнослужащим от имени Совета Федерации были вручены подарки, подарили пять новогодних елок, личный состав был награжден грамотами комитета", - добавил сенатор.