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Кризис в Сирии

Российские сенаторы посетили базу Хмеймим в Сирии

Военнослужащим от имени Совета Федерации были вручены подарки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские сенаторы перед Новым годом посетили российскую военную базу Хмеймим и пункт базирования флота Тартус в Сирии, сообщил в пятницу глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"По сложившейся традиции и по вашему поручению, Валентина Ивановна [спикер Совфеда Матвиенко], группа сенаторов во главе с первым заместителем председателя комитета по обороне и безопасности Александром Ракитиным посетила Сирийскую Арабскую республику: базу базирования нашей авиации Хмеймим и пункт базирования флота Тартус", - сказал Бондарев на пленарном заседании палаты.

"Военнослужащим от имени Совета Федерации были вручены подарки, подарили пять новогодних елок, личный состав был награжден грамотами комитета", - добавил сенатор.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаСирияРоссияКризис в СирииБондарев, Виктор НиколаевичРакитин, Александр Васильевич
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