Лавров: Россия надеется на скорое проведение саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что очный саммит "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН состоится в ближайшее время. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего" в режиме видеоконференции.

"Конечно, можно проводить его [саммит] и по видеосвязи, но мы убеждены, что с учетом важности и сложности накопившихся проблем требуется очная встреча. Надеюсь, мы ее в ближайшее время проведем", - сказал он.

"Безусловно, одной из задач будет обсуждение ситуации со стратегической стабильностью, где США разрушили практически все механизмы, которые хоть как-то контролировали вооружения", - добавил министр.

3 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Эту инициативу поддержали все остальные государства "пятерки" - Великобритания, Китай, США и Франция.